Della "stagione da incubo" ne è finita la puntata
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Fiorentina, fine di una stagione da incubo
Finisce bene questa stagione da incubo: a gennaio in pochi avrebbero pensato alla salvezza
Vanoli il Cannavacciuolo a evitar la saracinesca abbassata
Kean il titolare che non c'era mai
Comuzzo il cameriere che combinava guai
Dodò il pizzaiolo dal vulnerabile umore
Gudmundsson il silente rinchiuso nel rancore
Mandragora per stemperar l'attesa regalava patatine
Piccoli l'insegna luminosa accesasi solo alla fine
Gosens in cucina non più brillante come una volta
Con lo spirito di Fabbian e Brescianini la crisi non si sarebbe mai risolta
È dall'harrisoniana tenacia che la Locanda Viola vuol ripartire
Dopo la vanolica ristrutturazione non potrà più permettersi di fallire
Aperta dal 26 dai momenti no ne è sempre uscita più forte
Un nuovo inizio per lei sembra ora già alle porte.
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