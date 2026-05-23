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Fiorentina, fine di una stagione da incubo

Fiorentina, fine di una stagione da incubo - immagine 1
Finisce bene questa stagione da incubo: a gennaio in pochi avrebbero pensato alla salvezza
Lorenzo Mazzanti

Della "stagione da incubo" ne è finita la puntata

Vanoli il Cannavacciuolo a evitar la saracinesca abbassata

Kean il titolare che non c'era mai

Comuzzo il cameriere che combinava guai

Dodò il pizzaiolo dal vulnerabile umore

Gudmundsson il silente rinchiuso nel rancore

Mandragora per stemperar l'attesa regalava patatine

Piccoli l'insegna luminosa accesasi solo alla fine

Gosens in cucina non più brillante come una volta

Con lo spirito di Fabbian e Brescianini  la crisi non si sarebbe mai risolta

È dall'harrisoniana tenacia che la Locanda Viola vuol ripartire

Dopo la vanolica ristrutturazione non potrà più permettersi di fallire

Aperta dal 26 dai momenti no ne è sempre uscita più forte

Un nuovo inizio per lei sembra ora già alle porte.

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Un(‘altr)a contestazione che divide. La colpa è davvero dei giocatori?

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