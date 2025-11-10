Fiorentina la peggiore in A sui piazzati. Il confronto con Palladino è clamoroso

I numeri sui piazzati della Fiorentina sono impietosi. Così come il confrotno con la scorsa stagione

Lo avete mai visto “Squadre da Incubo”? Era un programma in onda su Sky in cui Lorenzo Amoruso e Gianluca Vialli visitavano squadre di calcio sull’orlo del collasso, cercando di risolvere gli innumerevoli problemi che le affliggevano. Ecco, con le dovute proporzioni, la missione di Paolo Vanoli alla guida di una Fiorentina ultima in classifica non sembra poi così diversa. Perché le difficoltà della squadra viola sono tante, diffuse e ad ampio spettro. E in questo senso la sosta capita a fagiolo per il nuovo tecnico, che avrà così modo di lavorare con relativa tranquillità verso la ripresa del campionato, in cui la Fiorentina sfiderà la Juventus in casa. Una problematica su tutte, però, merita particolare attenzione — tanto che anche lo stesso Vanoli ne ha voluto parlare nel post gara di ieri pomeriggio —: l’incredibile fragilità della squadra sui calci piazzati.

“I gol presi sulle palle inattive li avevo visti anche io prima della partita: infatti siamo passati a uomo dalla zona, ma sulla linea non ho avuto il tempo di lavorare, ho cercato di dare più compattezza”. Queste le parole del tecnico ieri a Dazn, dopo l’ennesimo gol subito su palla ferma. Quello di Ostigard è addirittura il decimo in sole undici partite. Numeri preoccupanti, che fanno della Fiorentina la squadra in Serie A che ha subito più gol da palla inattiva, come mostra la card degli amici di Sofascore: alle sue spalle ci sono Genoa e Udinese a 8, Cagliari, Verona e Lecce a 6. Tradotto: la Fiorentina inizia quasi tutte le sue partite sapendo che prenderà un gol in questo modo.

Dati inquietanti, che diventano ancor più clamorosi se confrontati con la Fiorentina monolitica dello scorso anno. Perché sotto la guida di Raffaele Palladino, Ranieri e compagni avevano subito 11 reti da palla inattiva considerando però tutte le 53 gare giocate in stagione. Viceversa, i gigliati avevano spesso e volentieri fatto male in questi frangenti, con ben 30 reti segnate da piazzato sulle 96 totali. Il confronto diventa ulteriormente più impietoso, tenendo conto che la difesa è stata, in estate, il reparto meno ritoccato dal mercato. Vanoli, insomma, avrà il suo bel da fare.