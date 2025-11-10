VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Genoa-Fiorentina in rima: osteria nuova, ma piatti vecchi

Genoa-Fiorentina in rima: osteria nuova, ma piatti vecchi

Genoa-Fiorentina in rima: osteria nuova, ma piatti vecchi - immagine 1
La partita di Marassi commentata in rima
Lorenzo Mazzanti

Osteria “ La Fiorentina” ha cambiato gestione

Ma Ranieri in cucina va ancora in confusione

L'aiuto cuoco De Gea ha rimediato ai suoi errori

Nella caprese di Colombo si è però scordato i pomodori

Alla cassa Dodo ha sbagliato a fare i conti

Al tavolo dei genovesi degli inaspettati sconti

Non impeccabile nemmeno il servizio

Solo Piccoli e Gudmundsson non presentano alcun vizio

Servono i piatti con il sorriso sempre stampato in volto

A differenza di un Pongarcic ben poco disinvolto

Nello staff dell'osteria ne mancava più di uno

Ma dal locale a pancia vuota non è uscito nessuno

Una piccola consolazione per chi il fondo l'ho ha già raschiato

Sohm e Fortini i nuovi piatti che nessuno ha disprezzato

Vanoli a questo menù attuerà altre variazioni

Il suo staff si è impegnato ma ha ancora tante defezioni

Una domenica di pausa per rivedere tanti aspetti

Alla riapertura con la vecchia signora bisognerà essere perfetti

