Osteria “ La Fiorentina” ha cambiato gestione
esclusive
Genoa-Fiorentina in rima: osteria nuova, ma piatti vecchi
Ma Ranieri in cucina va ancora in confusione
L'aiuto cuoco De Gea ha rimediato ai suoi errori
Nella caprese di Colombo si è però scordato i pomodori
Alla cassa Dodo ha sbagliato a fare i conti
Al tavolo dei genovesi degli inaspettati sconti
Non impeccabile nemmeno il servizio
Solo Piccoli e Gudmundsson non presentano alcun vizio
Servono i piatti con il sorriso sempre stampato in volto
A differenza di un Pongarcic ben poco disinvolto
Nello staff dell'osteria ne mancava più di uno
Ma dal locale a pancia vuota non è uscito nessuno
Una piccola consolazione per chi il fondo l'ho ha già raschiato
Sohm e Fortini i nuovi piatti che nessuno ha disprezzato
Vanoli a questo menù attuerà altre variazioni
Il suo staff si è impegnato ma ha ancora tante defezioni
Una domenica di pausa per rivedere tanti aspetti
Alla riapertura con la vecchia signora bisognerà essere perfetti
