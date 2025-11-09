La difesa peggiore del campionato: Vanoli a lavoro per cambiare la Fiorentina

Premessa immediata: si difende da squadra, si attacca da squadra. Questo almeno ci dicono gli allenatori nelle loro conferenze stampa e noi non possiamo fare altro che fidarci. Certo, quello che sta accadendo alla Fiorentina da inizio stagione fa riflettere e non poco, anche e soprattutto riguardo ai singoli che compongono la retroguardia gigliata. Che l'anno scorso, con Raffaele Palladino in panchina, avevano avuto tutt'altro rendimento. Innanzitutto come reparto, considerando che alla fine del campionato 2024/2025 quella viola era stata la quarta difesa del torneo, con 41 gol subiti. Eppure gli interpreti odierni sono gli stessi.

Questa stagione, invece, per il momento è un disastro sotto questo profilo e del resto la Fiorentina - sperando che sia un qualcosa di fortemente momentaneo - è ultima in classifica. Così come è ultima in Serie A la sua difesa: 18 gol presi sono davvero troppi in 11 giornate e dà fastidio anche solo raccontarlo e ricordarlo (considerando la Conference, le reti subite in gare ufficiali salgono a 22). La squadra nel marasma tattico e tecnico in cui si è ritrovata da agosto ad oggi, tra cambi repentini di moduli ed interpreti, ha perso le sue certezze, è disattenta e prende tanti gol, troppo spesso in situazioni simili e con il reparto piazzato in linea nella propria area di rigore. Esempio lampante i calci piazzati, ma non solo quelli. Un reparto, quello, difensivo, aiutato male pure dagli esterni e dal centrocampo, non bisogna dimenticarlo.