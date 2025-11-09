La difesa peggiore del campionato: Vanoli a lavoro per cambiare la Fiorentina

Ma veniamo ai singoli. Marin Pongracic doveva essere il leader della difesa a tre ma è tornato quasi subito a fare il terzo di destra lasciando il posto di centrale a Pablo Marì, con un Luca Ranieri davvero in difficoltà - come si è visto anche a Genova - dall'altra parte. Le alternative? Un anno fa di questi tempi Pietro Comuzzo era sulla bocca di tutti, per lui si parlava di mercato e Nazionale, invece adesso, anche per colpa di qualche problema fisico di troppo, è in totale confusione. L'ex Empoli Mattia Viti non ha avuto tante chances per essere valutato (ma potrebbe averle dopo la sosta), poi ci sono i due giovani Kouadio e Kospo, a cui ovviamente non si può chiedere la luna.
Di sicuro la situazione è intricata, Paolo Vanoli sicuramente sta pensando a delle possibili soluzione a tal proposito e le due settimane di sosta lo aiuteranno in questo compito non facile. Il passaggio alla marcatura ad uomo, ad esempio, sui calci piazzati può essere un inizio ma certamente serve tanto altro. E ovviamente Vanoli lo sa. C'è già chi pensa al mercato ma intanto da qui a Natale la Fiorentina dovrà iniziare a sistemare la situazione, sistemando in primis se stessa. Per non dar già ragione a quella convinzione che ormai ci sta prendendo un po' tutti: quest'estate, dopo i 65 punti dello scorso anno, abbiamo forse sopravvalutato il valore di questa squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA