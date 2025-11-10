Il preparatore a VN: “Problema mentale, non fisico. Ritiro al Viola Park? Meglio”

Vista la situazione in casa Fiorentina, per molti incomprensibile se si tratti di aspetto fisico o mentale, abbiamo deciso di chiedere ad un esperto del settore, il preparatore atletico Matteo Levi Micheli, con diverse esperienze in ambito professionistico. Per lui una Laurea Magistrale in Scienze e Tecnica dello Sport; Professore a contratto C.d.L. Scienze Motorie Sport e Salute, Università degli studi di Firenze; autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. Preparatore Atletico Professionista FIGC e FIR, ha fatto parte dello staff tecnico della Nazionale Italiana di calcio ai Campionati Europei (Svizzera-Austria 2008) ed alla Confederation Cup (Sudafrica 2009); ha curato la preparazione atletica di squadre di Serie A (Napoli, Cagliari), Serie B (Pisa, Pescara) e Serie A rumena (Dinamo Bucarest); collaboratore presso il Laboratorio di Metodologia dell’Allenamento e Biomeccanica Applicata del Settore Tecnico F.I.G.C. di Coverciano, diretto dal Prof Marella, dal 2004 al 2010, ha svolto test di valutazione fisica per le nazionali Under 17 e Under 15. Esperto di analisi di bioimpedenza (BIA) in ambito sport e fitness, relatore in numerosi corsi, master e congressi.