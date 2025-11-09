GUDMUNDSSON 7 - Ghiaccio nelle vene dal dischetto anche sotto alla curva dei suoi ex tifosi. Ma parlare solo del gol sarebbe riduttivo perché finalmente l'islandese entra sempre nel vivo del gioco in una partita giocata su buoni (quasi ottimi) livelli. Mette lo zampino anche nella rete di Piccoli. Finalmente, adesso la continuità però.
Pagelle VN – Gudmundsson è di ghiaccio, Piccoli combatte, Ranieri un colabrodo
I nostri voti nel match del Ferraris
RANIERI 4,5 - Un colabrodo. Costantemente col fiato corto per la spinta del Grifone da quella parte. Procura un rigore in maniera goffa costringendo De Gea a mettere il mantello del supereroe. Esce per il giallo pendente e per evitare disastri.
