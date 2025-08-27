Fagioli e il “3+2”: l’indizio di Pioli sul ruolo e chi gli starà accanto

Stefano Pioli ha risposto così a chi gli domandava che idee avesse circa l'impiego di Fagioli e il ruolo in cui sfruttare a meglio le sue qualità in campo. Una risposta che cela - o meglio, al contrario - rivela quelli che sono gli indirizzi che il tecnico di Parma ha dato agli uomini di mercato viola. Non è un caso se ne nelle ultime ore c'è stata una decisa accelerata per arrivare a Nicolussi Caviglia. Il possibile acquisto del classe 2000, ex compagno proprio di Fagioli in bianconero, potrebbe concedere maggiore libertà a Nicolò e fargli guadagnare metri di campo. Soprattutto come posizione di partenza.