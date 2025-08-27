Fagioli e il “3+2”: l’indizio di Pioli sul ruolo e chi gli starà accanto

Fagioli regista? Pioli sta pensando di avanzarlo e dargli più libertà, ma per liberarlo gli serve Nicolussi in viola
Stefano Pioli ha risposto così a chi gli domandava che idee avesse circa l'impiego di Fagioli e il ruolo in cui sfruttare a meglio le sue qualità in campo. Una risposta che cela - o meglio, al contrario - rivela quelli che sono gli indirizzi che il tecnico di Parma ha dato agli uomini di mercato viola. Non è un caso se ne nelle ultime ore c'è stata una decisa accelerata per arrivare a Nicolussi Caviglia. Il possibile acquisto del classe 2000, ex compagno proprio di Fagioli in bianconero, potrebbe concedere maggiore libertà a Nicolò e fargli guadagnare metri di campo. Soprattutto come posizione di partenza.
Tre uomini e una mediana
Il 3+2 sciorinato da Pioli prevede infatti un altro mediano/regista nel blocco basso (Nicolussi ndr) per avanzare lo stesso Fagioli e liberarlo da compiti difensivi. Questo permetterebbe di conservare la stessa qualità in impostazione, ma al contempo avere due scudieri con caratteristiche tra loro complementari: Sohm +Fagioli, Mandragora + Fagioli etc. Questo porterebbe sempre di più a consolidare l'impressione che Pioli, dall'idea di tre uomini offensivi insieme in campo, stia virando nella direzione di un3-5-2 o 3-5-1-1più ragionato, pur senza perdere di vista il tridente come soluzione alternativa.