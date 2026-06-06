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Esordio a Roma, autunno di ferro e finale di fuoco: gli snodi della Viola di Grosso

Esordio a Roma, autunno di ferro e finale di fuoco: gli snodi della Viola di Grosso - immagine 1
Esordio con la Roma, big match in autunno e finale impegnativo: ecco gli snodi chiave della Fiorentina di Grosso
Vittorio CollicelliRedattore 

In attesa dell'ufficialità di Fabio Grosso, il calendario della prossima Serie A della Fiorentina offre già diversi spunti di riflessione. La partenza non sarà delle più semplici, ma la sensazione è che il vero banco di prova arriverà tra ottobre e novembre.

L'esordio all'Olimpico contro la Roma rappresenta subito un test importante per misurare le ambizioni della nuova Fiorentina. Dopo la trasferta nella capitale, però, i viola avranno l'occasione di prendere ritmo contro Frosinone, Torino e Venezia, in un avvio che potrebbe consentire al nuovo tecnico di lavorare con maggiore serenità e mettere i primi punti in classifica.

Il primo snodo della stagione arriva però tra la quinta e l'undicesima giornata. In poco meno di due mesi la Fiorentina affronterà Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, con in mezzo anche la trasferta contro il Sassuolo. Un ciclo di gare che dirà molto sul valore della squadra e sulla capacità di Grosso di competere contro le formazioni che puntano alle posizioni europee.

Superato quel tratto, il calendario sembra sorridere maggiormente ai viola. Tra fine novembre e l'inizio di gennaio, infatti, la Fiorentina affronterà Monza, Udinese, Cagliari, Parma, Bologna e Lecce, oltre alle sfide con Lazio e Milan. Un periodo nel quale sarà fondamentale raccogliere punti e continuità di risultati per presentarsi al giro di boa in una posizione di classifica all'altezza delle aspettative.

Anche il ritorno propone un percorso interessante. Dopo il trittico Napoli-Sassuolo-Atalanta tra gennaio e febbraio, la Fiorentina avrà una serie di partite sulla carta più abbordabili che potrebbero permettere (magari) di costruire la propria corsa europea. Da cerchiare in rosso, infine, il finale di stagione: tra aprile e maggio arriveranno Juventus, Bologna, Roma e Lazio. Se la squadra di Grosso sarà ancora in corsa per un obiettivo importante, saranno proprio quelle gare a decidere il destino della stagione viola.

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