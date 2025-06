Dodò, dalla richiesta di rinnovo al silenzio: tutte le tappe e cosa può succedere

La situazione di Dodò da ottobre fino ad oggi: come siamo arrivati a questo punto?

Marta Bucalossi Redattrice 29 giugno 2025 (modifica il 29 giugno 2025 | 12:57)

La trattativa per il rinnovo di Dodò rimane bloccata e il terzino ha espresso la propria volontà di non proseguire con la Fiorentina, nonostante sia ancora legato al club da un contratto di 1,6 milioni fino al 2027. Ma andiamo per gradi, come siamo arrivati a questo punto?

La richiesta di rinnovo — Dodò contatta la Fiorentina già ad ottobre con la richiesta di rinnovo del contratto. Da parte del club non c'è nessuna fretta, in quel momento non è la priorità. La scadenza del brasiliano è ancora lontana e la Fiorentina di Raffaele Palladino sta attraversando un momento roseo culminato con le otto partite consecutive vinte. Il tutto viene rimandato a gennaio con la Fiorentina che propone un'offerta, ritenuta congrua, al giocatore. E' qui che i rapporti iniziano ad incrinarsi. Il brasiliano, che sperava che la questione si risolvesse in tempi più brevi, inizia a mostrare nervosismo per la proposta della società che prevede un aumento dello stipendio a partire dal 2027, data di scadenza del contratto.

Arriviamo ad oggi La Fiorentina non ha perso le speranze per provare a ricucire il rapporto con Dodò e portare avanti la trattativa, nonostante l'ulteriore difficoltà legata alle alte commissioni richieste dai procuratori. Ma se la volontà del terzino è quella di partire ad ogni costo, la Fiorentina ha fissato il prezzo: le pretendenti dovranno presentarsi con 30 milioni e non verranno fatti sconti. Su di lui infatti c'è l'interesse di club come Milan e Barcellona, ma ad oggi non ci sono state offerte concrete. E nel frattempo Dodò ha scelto la strada del silenzio che potrebbe portare la trattativa fino alla scadenza del contratto.

L'arrivo di Stefano Pioli potrebbe cambiare tutto e chissà, magari anche ricucire lo strappo creatosi tra le parti. Comunque sia Dodò è ancora un giocatore della Fiorentina e, salvo cambiamenti improvvisi, sarà presente al ritiro della Fiorentina che si terrà al Viola Park.