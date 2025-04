AS: Barcellona non molla Dodô. Fiorentina fissa il prezzo, rinnovo sullo sfondo

Dodô è indicato come il preferito del Barcellona per la corsia, ma la concorrenza è folta e la Fiorentina non ha rinunciato al rinnovo

Redazione VN 19 aprile 2025 (modifica il 19 aprile 2025 | 13:46)

Il quotidiano spagnolo As torna sull'interesse del Barcellona per Dodò della Fiorentina. Il club catalano è alla ricerca di un esterno destro per la prossima stagione e ha sul taccuino due profili principali. Oltre al brasiliano c'è Andrei Ratiu, ex obiettivo viola, del Rayo Vallecano. Il classe '98 viola però è indicato come il preferito dai blaugrana, anche se la concorrenza è folta: Tottenham, Atletico Madrid, Milan e Juventus - secondo il giornale - si sarebbero informati sul suo conto.

Il rinnovo e il prezzo — La Fiorentina, dal canto suo, ha provato a rinnovare il contratto del laterale destro, in scadenza nel 2027. I tentativi per ora - come vi abbiamo raccontato - non sono andati a buon fine. I viola però torneranno a parlarne con l'entourage. Nel frattempo il brasiliano resta il principale oggetto del desiderio del Barcellona. La stampa spagnola parla di una richiesta viola di 25 milioni per cedere il giocatore.