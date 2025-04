VN – Dodò, rinnovo in stand-by? Due richieste top sul tavolo, la ricostruzione

Contratto in scadenza nel 2027, perché a Firenze si teme si possa creare un caso Dodò? La prestazione dell'esterno brasiliano a San Siro contro il Milan ha riempito gli occhi non solo ai tifosi viola, ma anche ad altri club. Da quella sera in poi, guarda caso, è cominciata ad uscire già qualche notizia di vari possibili interessamenti che sarebbero nati anche in virtù di una presunta situazione di stallo per quanto riguarda il fronte rinnovo.