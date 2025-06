Dodò minaccia, CorSport: “Potrebbe andare in scadenza”. Ma le offerte stanno a zero

La situazione Dodò

Redazione VN 29 giugno 2025 (modifica il 29 giugno 2025 | 06:54)

Dodò resta formalmente un giocatore della Fiorentina, ma il rapporto con il club è ormai in stallo. Il terzino brasiliano, sotto contratto fino al 2027 con uno stipendio di 1,6 milioni a stagione, si è mostrato irritato per l’ultima proposta di rinnovo della società, che prevedeva un aumento di salario solo a partire dalla scadenza attuale. Questa offerta è stata giudicata irrispettosa dal giocatore, che ha scelto il silenzio e sembra intenzionato a portare la trattativa fino alla scadenza del contratto, rischiando così di concludere in modo turbolento la sua esperienza a Firenze.

Dal lato Fiorentina, la dirigenza è perplessa e ritiene di aver fatto un’offerta equa mesi fa, quando Dodo sembrava entusiasta, per poi perderne completamente i contatti. La società è ferma sulla richiesta di almeno 30 milioni di euro per cederlo e non intende fare passi indietro fino a quando non arriverà un’offerta adeguata o il giocatore non riprenderà le trattative per il rinnovo. Le difficoltà sono anche legate alle alte commissioni richieste dai procuratori, complicando ulteriormente la trattativa.

Ad oggi non è arrivata alcuna offerta concreta per Dodò, nonostante voci di interesse da parte di Barcellona e Milan. Nel frattempo, il brasiliano dovrebbe prendere parte al ritiro estivo al Viola Park tra due settimane, anche se resta da capire se lo farà come un giocatore motivato a rimanere o come un separato in casa. Il nodo rinnovo rimane irrisolto e la telenovela continua senza una fine vicina. Lo scrive il Corriere dello Sport.