Con Pablo Marì Palladino torna a 3: perché stavolta può funzionare

Perché con lui può funzionare

Come detto, l'arrivo di Pablo Marì, oltre a regalare a Palladino un sesto difensore centrale, riapre la possibilità di rivedere la difesa a tre. Lo spagnolo è un giocatore che conosce a menadito l'idea che lo vede giocare come centrale dei tre, magari con Comuzzo da una parte e Ranieri dall'altra, o chi per lui. Da quando è in Italia, Marì, sia con la maglia dell'Udinese che con quella del Monza, ha sempre dimostrato grande sicurezza, portando la squadra ad ottenere ottimi risultati. Palladino lo scorso anno a Monza difficilmente ne faceva a meno. Anche in questa stagione, in Brianza, le sue prestazioni sono state ottime, nonostante la situazione non sia delle migliori (ultimi in classifica). Anzi, se guardiamo alle statistiche singole fornite da Sofascore, Marì è pure migliorato. Prima con Nesta e ora con Bocchetti ha sempre dimostrato carattere e grande personalità. Un profilo di questo tipo anche alla Fiorentina farà molto comodo, perché essendo un giocatore di 31 anni, molto forte fisicamente, e avendo girato per tutto il mondo vestendo tantissime maglie, porterà grande esperienza. In attesa di capire se lunedì giocherà la sua ultima partita con la maglia del Monza, la Fiorentina si prepara ad affondare il colpo della giornata di martedì, in modo da averlo già a disposizione per la prossima gara contro il Torino. (LE STATISTICHE DI MARI' NELLE ULTIME DUE STAGIONI A MONZA)