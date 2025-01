VN – Pablo Marì alla Fiorentina, ci siamo: martedì prevista la chiusura

La Fiorentina chiuderà per Pablo Marì. Martedì il giorno decisivo

Raffaele Palladino avrà il suo difensore. Dopo Nicolas Valentini , la Fiorentina è pronta a chiudere per Pablo Marì dal Monza. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, martedì dovrebbe essere il giorno chiave per la chiusura dell'affare.

Nonostante le smentite di Ferrariprima e di Gallianipoi, che sono sembrate di circostanza, la Fiorentina chiuderà per il centrale spagnolo pupillo di Palladino. In scadenza con il Monza, Pablo Marì lascerà la squadra di Bocchetti per firmare un contratto di due anni. Da capire se il club viola inserirà un piccolo indennizzo o addirittura, il prestito di Matias Moreno.