Palladino: “Vorrei più punti dell’andata. Cataldi a rischio, aspettiamo Colpani”

Il 2025 non è cominciato nel migliore dei modi, almeno sul campo, per la Fiorentina: la prima gara dell'anno è finita con una pesante sconfitta per 0-3 al Franchi per mano del Napoli. Raffaele Palladino si è presentato in conferenza stampa, una prassi che fin qui era stata riservata soltanto alle giornate di vigilia di Conference League, a due giorni dalla prima di ritorno contro la sua ex squadra, il Monza, in quello che per due anni è stato il suo stadio.