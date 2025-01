La Fiorentina su Pablo Marì? Richiesta esplicita di Raffaele Palladino

Secondo quanto scritto dalla Nazione, Galliani vorrebbe cedere Pablo Marìper evitare di perderlo a zero a fine stagione. Al Monza potrebbe andare Matias Moreno che quindi prenderebbe il suo posto. L'interesse della Fiorentina per il difensore ex Udinese è nato da una richiesta esplicita di Raffaele Palladino. E molto probabilmente, sarà accontentato.