Ciccio Graziani: “Sognare è gratis, vorrei il 3° Scudetto. Senza il ko di Antognoni…”

I ricordi e gli auguri di Francesco “Ciccio” Graziani, ex viola

Paolo Mugnai Redattore 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 11:44)

Nell’anno del centenario della Fiorentina, Violanews vi tiene compagnia con una serie di interviste con le persone che, questi cento anni di storia, li hanno scritti e continuano a scriverli. In campo, sugli spalti, coi ricordi e con il tifo. In questa ventesima puntata la nostra redazione ha contattato Francesco “Ciccio” Graziani. Nato a Subiaco, dal 1981/82 al 1982/83 alla Fiorentina da calciatore con 64 presenze (52 e 14 reti in Serie A, 2 in Coppa UEFA e 10 e 4 reti in Coppa Italia). Da tesserato viola conta inoltre 17 presenze in Nazionale con 3 reti e la vittoria del Campionato del Mondo nel 1982. Esordio a Genova in Coppa Italia il 26.08.1981: Genoa-Fiorentina 1-0.

Un commento sulla stagione della Fiorentina?

“Un disastro. All’inizio del campionato c’erano tutte altre aspettative, ma si è presto trasformata in un’annata disastrosa. L’unica nota lieta è la vittoria alla penultima giornata a Torino contro la Juventus che ha probabilmente permesso di estromettere dalla Champions la rivale di sempre. Uno sgarbo così è qualcosa di entusiasmante per i tifosi viola vista l’acredine che li oppone ai bianconeri”.

Il ricordo più bello?

“Il primo anno a Firenze. Quando sono arrivato, mi sono subito trovato bene con la famiglia Pontello, poi come allenatore c’era De Sisti, un punto di riferimento straordinario. Peccato avere perso Antognoni per quindici giornate per quell’infortunio, con lui in campo avremmo vinto lo Scudetto. Noi non pensavamo di essere già pronti per un traguardo di quel tipo e invece ce l’avevamo quasi fatta”.

L’augurio per il centenario?

“Auguro ai tifosi viola che presto, anzi prestissimo, abbiano di nuovo una squadra competitiva, molto di più di quella di adesso, e poi… io un giorno vorrei rivedere lo Scudetto sulle maglie viola. È difficile? E che importa? Sognare non costa nulla”.