Gli anni alla Steaua Bucarest

Appena 17enne venne acquistato dalla Steaua Bucarest, nella quale rimase fino al gennaio del 2021, senza però riuscire mai a vincere il titolo. Tre secondo posti e un quarto. La sua vera e propria esplosione l'ha avuta a 22 anni, nel 2020, quando dopo venti partite aveva raggiunto quota 17 gol e 7 assist. Un'annata spettacolare per l'ala destra, veloce come una scheggia, forte tecnicamente e che ama accentrarsi per liberare il suo mancino. Durante quell'anno, però, dopo essere anche stato votato come miglior giocatore del suo paese, decide di accettare la sfida di venire a giocare in Italia, passando dalla lotta per il titolo a quella per la salvezza con la maglia del Parma. E come voce per dare il via libera per il passaggio la dirigenza dei ducali ha contattato anche un grande ex, Adrian Mutu (suo idolo), il quale disse proprio a chiare lettere: "È fortissimo, vai sul sicuro". Arrivato in A mostra di avere dei numeri importanti, ma per un paio di anni non riesce a mettersi veramente in mostra. Fino alla passata stagione, dove a suon di gol (13) e assist (7) tra Serie B e Coppa Italia trascina il Parma verso la promozione in massima serie. Prosegue sotto la grafica