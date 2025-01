Kouamé per Sanabria, i perché dello scambio e chi ci guadagna. I numeri

Se lo chiamano 'mercato di riparazione' un motivo ci sarà. La Fiorentina si è già mossa ampiamente nel corso di questa sessione invernale (Valentini, Folorunsho, l'uscita di Quarta) ma il mercato viola dà l'impressione di avere ancora qualcosa in serbo. Già, perché oltre alla necessità di un esterno offensivo di piede mancino, la Viola ha mostrato una lacuna piuttosto evidente nella prima metà di stagione: la totale mancanza di una prima punta di affidamento che possa far rifiatare Kean. Riparazione, appunto, perché Kouamé ha fatto vedere di non avere tutte le carte in regola per quel ruolo. E nelle ultime ore è emersa la possibilità che l'ivoriano parta in direzione Torino, con Toni Sanabria pronto a fare il percorso inverso.

Perché il Torino vuole Kouamé

Alla Fiorentina, insomma, serve un attaccante in grado di segnare e che non punti i piedi nel caso dovesse arrivare qualche panchina. E al Torino? Vanoli nelle ultime uscite ha schierato (a volte a gara in corso) il suo Toro con un 4-2-3-1 che ha garantito maggiore struttura ai granata che, però, hanno un problema: la quasi totale mancanza di esterni offensivi in rosa. La punta titolare, in attesa del rientro di Zapata, è Adams, con Sanabria che è scivolato indietro nelle gerarchie. Da qui la necessità di un calciatore che possa scendere in campo in quella posizione, e Kouamé in quanto a duttilità non ha rivali. Uno scambio in cui vincono tutti? Vediamo i numeri a confronto dei due attaccanti