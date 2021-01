VN – La Fiorentina segue Man, contatti già avviati: apertura totale del giocatore ai viola

Come vi avevamo già raccontato, la Fiorentina segue da vicino Dennis Man (CLICCA QUI PER LA SCHEDA), eclettico esterno di fascia rumeno, classe 1998 di proprietà della Steaua di Bucarest. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, i primi contatti tra le parti ci sono già stati, con il giocatore che ha dato la sua totale apertura alla Fiorentina, considerandola una destinazione perfetta per il suo processo di crescita. I viola però dovranno trovare l’accordo con la società della capitale rumena, che per ora non abbassa le pretese dai 15 milioni di euro inizialmente richiesti. I viola potrebbero aspettare qualche giorno per poi tentare l’affondo, magari sperando che i rumeni decidano di scendere con il prezzo, per un giocatore che sarebbe sicuramente una pedina importante per il presente e per il futuro.

