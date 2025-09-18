VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Che fine ha fatto? Vanden Borre, il feticcio di FM07 che sale in cattedra e non più sul pallone

esclusive

Che fine ha fatto? Vanden Borre, il feticcio di FM07 che sale in cattedra e non più sul pallone

Sembrava destinato a scrivere pagine d’oro, ma la sua carriera ha preso strade tortuose: la parabola di Anthony Vanden Borre
Matteo Torniai Redattore 

Vanden Borre

Arrivò a Firenze nell’estate del 2007, portando con sé l’etichetta di “nuovo fenomeno del calcio europeo”. Anthony Vanden Borre, esterno destro nato a Likasi, in Congo, da padre belga e madre congolese, era considerato il futuro del ruolo. Cresciuto nell’Anderlecht  insieme a Vincent Kompany, a soli 16 anni aveva già esordito in prima squadra, impressionando per velocità, potenza e tecnica. Non a caso Paul Van Himst, leggenda del calcio belga, lo aveva definito senza esitazione “il più grande talento che abbia mai visto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA