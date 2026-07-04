C’è un giocatore che da un piccolo borgo costiero della Sardegna è riuscito ad arrivare quasi alla finale di Coppa Uefa. C’è un giocatore che può fregiarsi di aver fatto parte di una Fiorentina che aveva a libro paga campioni del calibro di Gabriel Omar Batistuta e Manuel Rui Costa. C’è un giocatore che da un paese di mille anime è arrivato a marcare al Camp Nou Luis Figo. Il suo nome è Vittorio Pusceddu, ed in questo nuovo numero della rubrica Meteore Violaproviamo a raccontare la sua storia ed a scoprire cosa fa oggi.