C’è un giocatore che da un piccolo borgo costiero della Sardegna è riuscito ad arrivare quasi alla finale di Coppa Uefa. C’è un giocatore che può fregiarsi di aver fatto parte di una Fiorentina che aveva a libro paga campioni del calibro di Gabriel Omar Batistuta e Manuel Rui Costa. C’è un giocatore che da un paese di mille anime è arrivato a marcare al Camp Nou Luis Figo. Il suo nome è Vittorio Pusceddu, ed in questo nuovo numero della rubrica Meteore Violaproviamo a raccontare la sua storia ed a scoprire cosa fa oggi.
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Che fine ha fatto? Pusceddu, da Buggerru al Camp Nou contro Figo. Oggi la… Natzionale
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Che fine ha fatto? Pusceddu, da Buggerru al Camp Nou contro Figo. Oggi la… Natzionale
C’è un giocatore che da un paese di mille anime è arrivato a marcare al Camp Nou Luis Figo. Il suo nome è Vittorio Pusceddu, ed in questo nuovo numero della rubrica Meteore Viola proviamo a raccontare la sua storia ed a scoprire cosa fa oggi.