Che fine ha fatto? Keirrison, il re di Coritiba che quasi negò all’Inter il Triplete

Di meteore nel mondo del calcio ce ne sono state tantissime. Giocatori che in poco tempo hanno fatto infiammare piazze intere, ma anche brevi apparizioni, dei cameo. Violanews vi racconta la storia di alcuni calciatori passati da Firenze, senza lasciare il segno, in Meteore Viola. Il nome di oggi riporta alla memoria di giorni gloriosi per la Fiorentina. Infatti nel febbraio 2010, per aiutare la squadra di Cesare Prandelli nel difficilissimo doppio impegno di Champions League contro il Bayern Monaco, arrivò in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 14 milioni dal Barcellona, l'attaccante brasiliano Keirrison de Souza Carneiro, noto solo come Keirrison. Per fare una breve mente locale, quella era la Fiorentina dei Della Valle, con Frey, Gilardino, Mutu, Jovetic, Vargas e il classe 1988 verdeoro arrivava da un Barcellona stellare, che poteva contare su Messi, Ibrahimovic, Puyol, Iniesta, Xavi e moltissimi altri campioni. Insomma, a Firenze mise piede uno di quei talenti destinati a sbocciare nel panorama mondiale da lì a pochi anni, invece la carriera di Keirrison nel calcio europeo finì proprio al termine della stagione 2009/2010.