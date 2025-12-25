Che fine ha fatto? Benalouane, da 0′ in viola a mecenate delle startup con Matuidi

La storia del difensore tunisino è piena di episodi curiosi, ma sembra essere sfociata in una carriera di successo dopo il ritiro

Meteore Viola — Buon Natale, lettori di Violanews! Ma appena fatti gli auguri di Natale ci si rende subito conto di una cosa: tra una settimana comincia il nuovo anno, e con esso il mercato di riparazione. Proprio pensando alla finestra di gennaio, vogliamo dedicare una puntata di Meteore Viola a quello che forse è stato il buco nell'acqua più grande della storia dei colpi invernali della Fiorentina. Fare peggio delle zero presenze in quattro mesi di Yohan Benalouane nel 2016, infatti, è semplicemente impossibile. Ma che fine ha fatto? Cosa fa oggi? Andiamo con ordine.

Benalouane prima della Fiorentina — Classe 1987, francese naturalizzato tunisino, Benalouane cresce nel Saint-Étienne, che lo lancia e lo fa esordire nell'allora Coppa Uefa. La stagione 2008/2009 è la prima ad alti livelli, condita anche dai primi gol in campionato e in Europa. Poi l'arrivo in Italia nel 2010, e da lì un quinquennio su livelli non altissimi tra Cesena - con un episodio di presunto ricatto hot nei confronti della cassiera di un supermercato, raccontato da Il Resto del Carlino e successivamente finito in prescrizione -, Parma e Atalanta prima di trasferirsi al Leicester City nel 2015. Quella stagione, la 2015/16, passerà alla storia per la vittoria del campionato delle Foxes, una delle più pazze e incredibili di sempre, ma se avete buona memoria o siete stati attenti sapete che la seconda parte di quell'annata Benalouane la trascorre a Firenze.

Il disastro di gennaio — La Fiorentina di Paulo Sousa, quella che in autunno era stata addirittura capolista, aveva bisogno di rinforzi per continuare ad inseguire posizioni altissime in classifica. Da seconda che era, perde contro Lazio e Milan e chiede rinforzi: arrivano Mauro Zarate, Cristian Tello, Panagotis Koné e Tino Costa, tutti giocatori che abbiamo trattato o tratteremo in questa rubrica. E alla fine, sul gong la difesa viene puntellata appunto con Benalouane, chiuso a Leicester dalla granitica coppia formata da Huth e Morgan. Prestito con diritto di riscatto a 6 milioni per il tunisino, ma l'arrivo al fotofinish della finestra trasferimenti non permette al club viola di svolgere controlli approfonditi. "Sto recuperando da un dolore al gluteo e spero di essere al 100% il prima possibile", dice il difensore nella conferenza di presentazione. "Ho giocato poche settimane fa contro il Tottenham e ho sentito un po' di fastidio, ma prestissimo sarà a disposizione". Spoiler: non lo sarà mai.

La Fiorentina non solo non lo riscatta, ma non gli paga nemmeno lo stipendio, salvo poi arrendersi di fronte alla Giustizia sportiva: "ACF Fiorentina prende atto della decisione del Collegio Arbitrale con la quale è stato disposto il pagamento della remunerazione contrattualmente prevista a favore del calciatore Yohan Benalouane per il periodo in cui è stato in prestito presso la società, e questo nonostante non sia mai stato in grado di giocare. Il Collegio non ha invece accolto la richiesta di risarcimento avanzata dal calciatore. La Società resta fiduciosa che le proprie ragioni siano comunque riconosciute nell’ambito del procedimento instaurato presso la FIFA contro il Leicester City F.C. e nel quale ha già richiesto di essere rimborsata per gli stipendi riconosciuti al giocatore nel periodo del prestito". Una storia cominciata male e finita ancora peggio.

Dopo la Fiorentina — Benalouane quindi fa ritorno al Leicester, che nel frattempo, com'è noto, ha vinto la Premier League. Lui, 4 gettoni nella prima metà di stagione, si presenta per la festa al King Power Stadium e vi partecipa, ma non può fregiarsi ufficialmente del titolo di campione d'Inghilterra perché da regolamento le presenze necessarie sono 5, solo una in più. Fa in tempo ad esordire in Champions League nella stagione successiva, giocando grazie alle indisponibilità di Morgan e Huth sia l'andata sia il ritorno dei quarti di finale persi contro l'Atletico Madrid, Da lì in poi il suo curriculum recita: Nottingham Forest in seconda divisione inglese, una presenza non memorabile nella sconfitta per 5-2 della Tunisia contro il Belgio nella fase a gironi dei Mondiali 2018, Aris Salonicco in Grecia e infine Novara (Serie C), dove chiude la sua carriera con una rete nella stagione 2022/23 festeggiata con la famosa pantera alla Bafetimbi Gomis e una presenza in questura per un pugno a un ultrà del Piacenza in una colluttazione nel parcheggio dello stadio emiliano.