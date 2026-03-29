Guillermo Martinez Amor. Qualcuno se lo ricorderà negli ultimi anni di fine millennio a Firenze, quando arrivò in riva all’Arno dopo ben 18 anni trascorsi tra giovanili, seconda e prima squadra del Barcellona. Un giocatore che non lasciò molto il segno nell’esperienza gigliata, ma che ha una storia bellissima da raccontare. Ci proviamo oggi, nel nuovo numero diMeteore Viola.
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Che fine ha fatto? Le 7 vite di Amor: da Maradona alle consulenze dopo l’incidente
La storia dell'ex leggenda blaugrana, transitata per Firenze a fine millennio nella Fiorentina di Trapattoni.
Che fine ha fatto Guillermo Amor: la nuova vita in agenzia e lo stadio intitolato
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