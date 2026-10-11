La macchina del tempo viola si schianta contro il muro genoano
VIDEO - De Gea: "Il calcio non aspetta, lo so. Ma a questa squadra serve tempo"
Al Ferraris la vanolica versione di Ritorno al Futuro
Una macchina del tempo schiantatasi contro il grifoniano muro
A Genova il ritorno negli incubi passati
Uno sbalzo temporale che ha lasciato tutti spaesati
Nel primo quarto d'ora Ranieri il Marty che non sa più dove si trova
Gnonto l'unico che alla frittata prova a toglier qualche uova
A lui e a Ndour il fato però si contrappone
Partenza letale come l'atomica per il Giappone
Jimenez e Valdepenas gli ultimi a mollare
Dragusin e Oulai i primi a crollare
A Beto e Mastrantuono questo salto temporale ha sottratto ogni potere
A De Gea e Fagioli immobili dallo schock li ha fatti rimanere
È una corazzata Potemkin il vanoliano esperimento
Un rinnovato entusiasmo trasformato in sgomento
Urge ora tornare nella precedente dimensione
Per trasformar classifica e calendario ostile in rinnovata fonte d'esaltazione.
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