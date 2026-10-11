Al Ferraris la vanolica versione di Ritorno al Futuro

Una macchina del tempo schiantatasi contro il grifoniano muro

A Genova il ritorno negli incubi passati

Uno sbalzo temporale che ha lasciato tutti spaesati

Nel primo quarto d'ora Ranieri il Marty che non sa più dove si trova

Gnonto l'unico che alla frittata prova a toglier qualche uova

A lui e a Ndour il fato però si contrappone

Partenza letale come l'atomica per il Giappone

Jimenez e Valdepenas gli ultimi a mollare

Dragusin e Oulai i primi a crollare

A Beto e Mastrantuono questo salto temporale ha sottratto ogni potere

A De Gea e Fagioli immobili dallo schock li ha fatti rimanere

È una corazzata Potemkin il vanoliano esperimento

Un rinnovato entusiasmo trasformato in sgomento

Urge ora tornare nella precedente dimensione

Per trasformar classifica e calendario ostile in rinnovata fonte d'esaltazione.