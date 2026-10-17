La visione di Lorenzo Castellani sui gol subiti dalla Fiorentina
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Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: oggi si parla della quantità di reti subite dalla formazione viola.
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