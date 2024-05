Il “Bradbury” di Italiano: meglio un generale bravo o fortunato?

Il nostro piccolo Bradbury — È un po' il caso della Fiorentina di Vincenzo Italiano, se ci pensate. E no, qui non stiamo dicendo che Italiano ha solo "culo" (perdonateci il francese), perché la raffica di pali, i rigori sbagliati, gli infortuni capitano e sono capitati anche a lui, e quando i meccanismi si inceppano, vedi Praga, veniamo puniti. Non è, per intenderci, un novello Gastone, il cugino di Paperino, che nei fumetti muove un passo e trova un quadrifoglio.

Scivoloni — Ma pensateci: il primo anno entra in Europa (in una coppa introdotta dal nulla l'anno prima) grazie all'unica stagione fiacca dell'Atalanta di Gasperini; il secondo anno torna in Conference grazie alla squalifica della Juventus; il terzo, questo, ha l'opportunità di approfittare della validità dell'ottavo posto e del crollo di uno dei peggiori campioni d'Italia in carica di sempre, il Napoli. Proprio come Bradbury, sta tagliando i traguardi prima di avversari più forti che cadono.

La verità sta nel mezzo — È una colpa? Certo che no. Gli va dato merito per aver comunque saputo capitalizzare le prime due occasioni e gliene andrà dato altro se capitalizzerà la terza vincendo le prossime due partite?Assolutamente sì, la buona stella c'è ma diamo a Vincenzo quel che è di Vincenzo. Napoleone Bonaparte diceva che preferiva sempre avere un generale fortunato che uno bravo. Italiano potrebbe rispondere: sì, ma perché non un po' di entrambi?

