Sandrelli a Pradè: “Chi è il colpevole di questo harakiri?”

Magari la situazione è un po’ diversa. Ma come si può trascurare il fatto che nelle ultime quattro giornate la Fiorentina ha realizzato tre gol subendone otto, raccogliendo solo un punto? Dalla vetta della classifica è scivolata al sesto posto. Vero che c’è stato il ritiro forzato di Edoardo Bove, vero, come dice Sottil che ci sono stati vari episodi sfortunati, ma il succo non cambia. Una partita storta può essere un caso ma quattro devono far venire qualche dubbio. Il pareggio contro la Juve ha fatto gioire tutti noi ma ad essere onesti è sembrato più una debolezza bianconera.