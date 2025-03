Kean e De Gea piegheranno la Dea. Finalmente abbiamo dei leader

La Fiorentina avrà la sua Grande Curva a spingere sull'acceleratore, i tifosi organizzati da Bergamo non dovrebbero essere presenti per protesta, nel tifoso nascono sempre delle sensazioni nei giorni pre-match e questa volta mi sbilancio alla grande scrivendo che la nostra squadra vincerà per 3-1. Vedo le dichiarazioni di Gasperini che porteranno problematiche all'interno di spogliatoio e società, l'assenza di Retegui ma soprattutto di Ederson che si faranno sentire. Il brasiliano è il grande ricucitore del gioco atalantino, in tutte e due le fasi, spesso quando è partito dalla panchina la squadra soffre tanto la sua mancanza, anche perché nel mazzo, dei loro centrocampisti, è quello più tecnico. FORZA FIORENTINA, regalaci una magica domenica e se quel 3-1 ,da me pronosticato, dovesse arrivare, dedicate la vittoria a quel grande tifoso che è stato Giorgio Masala, se lo meriterebbe. CIAO GIORGIO!!

Finalmente abbiamo dei leader — Cara società, sei stata brava a portare a Firenze dei calciatori che finalmente regalano al popolo viola delle parole da veri leader. De Gea, Gosens, Cataldi, Kean, erano anni che mancavano menti di questo livello, uomini carismatici che trascinano il gruppo. Prima di essere ottimi giocatori hanno qualità intellettive di un certo livello. Penso che un gruppo vincente si debba nutrire di questi ingredienti, devono essere loro le colonne per il futuro. Ragazzi splendidi dove il giovane tecnico possa appoggiarsi per essere aiutato nel fare le migliori scelte, non è assolutamente una vergogna, è semplicemente una risorsa di un team.

Che pensate che Inzaghi, Conte, Baroni, Ranieri, Gasperini etc etc. non abbiano le colonne all'interno del gruppo squadra? Il calcio è sempre stata una miscela di tante situazioni, soprattutto segreti di spogliatoio che ogni società possiede, poi sta al campo parlare e quello non sbaglia mai nel bene e nel male. Guardiamo di costruire su questi ragazzi una squadra ancora più forte, non è facile trovare calcatori/uomini completi, visto che abbiamo questo patrimonio lavorateci sopra per regalare a Firenze qualcosa di importante. Tra le colonne logicamente inserisco il contributo che sta dando Edoardo Bove, penso che ogni compagno presente in campo quando si gira verso la panchina e lo vede a sedere ,senta la necessità di regalargli uno sforzo in più. GRANDE EDOARDO, FIRENZE TI AMA!!!