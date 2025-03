Come ti stendo ‘Lei’: grande squadra, tifosi magnifici, coreografia genuina

Grazie ragazzi, avete incarnato alla perfezione cosa vuol dire per Firenze affrontare la Juventus, davanti a Gabriel Batistuta, Pepito Rossi e Luca Toni, avete fatto un figurone, vestiti tra l'altro con un completo elegantissimo. Non ho ricordanza di aver visto una "Lei" cosi debole e in balia delle onde ma non sono problemi nostri, la Fiorentina l'ha schiacciata dal primo al novantesimo senza lasciarle neanche un tiro in porta. Sono molto contento anche per Mr. Palladino, in quattro giorni ha svoltato: passaggio del turno in Conference e partita storica che resterà nelle menti di tutti coloro che amano la maglia viola.