Manfredonia: “Bove? A lui è toccato giovane. Deve sentirsi di riprendere”

Il 30 dicembre 1989 Lionello Manfredonia , centrocampusta all'apoca della Roma, si accasciò al suolo per un malore. Fu salvato dai medici, ma la sua carriera calcistica finì lì. Oggi in un'intervista a Tuttosport ha parlato della situazione di Bove, per certi versi simile alla sua. Ecco cosa ha detto:

"A lui è toccato da giovane, io ero già trentenne. Deve sentirsi di riprendere a giocare a calcio, ci sono i presupposti. Se le ultime e prossime indagini saranno positive mi auguro di rivederlo in campo. Magari non subito in Italia, anche se i regolamenti in parte cono cambiati, quindi all’estero. Mi sembra un ragazzo molto equilibrato con una famiglia ottima alle spalle. Gli auguro il meglio"