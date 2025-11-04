Ha sbagliato Pioli e anche noi. Varrebbe la pena richiamare Palladino

L'ultima immagine vale più di mille, inutili, parole. Stefano Pioli che se ne va, da solo, verso gli spogliatoi e camminando incontro la desolante Fiesole di oggi. Dall'altra parte, distante una vita, la squadra . Sotto la curva, a raccogliere tutta la rabbia dei tifosi. Una (bruttissima) scena, dopo la quale non poteva che finire così. E se anche si era sentito in qualche modo tradito o abbandonato dalla sua truppa, il mister non doveva comportarsi così. Eppure, non è stato quello il fatto più grave . Ancora peggio infatti è stato quanto è successo prima, della partita. Quando (al contrario di quanto sempre successo) lo stesso Pioli non è stato in mezzo ai calciatori durante il riscaldamento ma li ha lasciati alle attenzioni dello staff restandosene, da solo, nella pancia dello stadio. “Solo” . E' questa la parola chiave. Quante volte l'abbiamo usata? Eppure noi stessi, io almeno, ho sottovalutato quanto valesse non solo per il vuoto cosmico che aveva attorno in quanto a società ma anche per il rapporto con il gruppo.

Non è mai nato, il feeling, e c'è chi racconta che sia colpa di un atteggiamento profondamente diverso da quello a cui il mister ci aveva abituato. Presuntuoso, sussurrano, deciso ad ascoltar solo le sue convinzioni. Sarà vero? Impossibile dare una risposta. Di certo si può dire che se accanto avesse avuto una dirigenza vera, forte, capace di leggere le dinamiche del calcio, forse non sarebbe finita così. Eppure, ormai, star qua a recriminare serve a poco. C'è solo da ammettere di aver completamente sbagliato a ritenere che sarebbe stato lui il grande valore aggiunto e anche a insistere (come faceva lui stesso) nel pensare che potesse essere la “soluzione” per venir fuori da questa melma. Non era così, purtroppo. Sia chiaro. Questo non significa che sia l'unico responsabile. Anzi. In cima alla lista, almeno al pari suo, ci vanno i giocatori. E non vale nemmeno la pena soffermarsi su quanto ha fatto Pongracic con quel like al post dell'esonero poi rimosso. Semmai ecco. Ci limitiamo a far presente all'insuperabile centrale croato che nel 2025 è rimasto lui, e qualche altro suo collega forse, a pensare che sul web non resti traccia di quello che fai o digiti.