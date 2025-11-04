Pagnini a VN: “Gara delicata, serve un nome ‘pesante’ per Genoa-Fiorentina”

Quale designazione per Genoa-Fiorentina? Non si esce da due nomi: ci spiega il perché Simon Pagnini

Simone Pagnini 4 novembre - 22:23

Dopo la sconfitta con il Lecce e gli addii di Pradè e Pioli, la Fiorentina proverà a togliersi dall'ultimo posto in classifica domenica a Marassi contro il Genoa. I rossoblu hanno appena vinto la loro prima gara in campionato, relegando i viola sul fondo della graduatoria, ma sono anch'essi in piena lotta per non retrocedere. Per questo, sarà una sfida sul filo dei nervi, complicata dal punto di vista arbitrale. Ci spiega quale sarà la scelta del designatore il nostro esperto Simon Pagnini:

Che tipo di arbitro ti aspetti per Genoa-Fiorentina? — "La partita di domenica è molto delicata, il designatore Gianluca Rocchi dovrà metterci molta attenzione per via della classifica complicata di entrambe le squadre anche se i rossoblu si sono tirati parzialmente fuori con la vittoria in casa del Sassuolo. Nella stessa giornata ci sarà il derby di Torino, ma non si esce da due nomi.

Chi sono i papabili? — Il primo è quello di Davide Massa di Imperia, un arbitro appropriato per questa gara, oppure Daniele Doveri di Roma che molte volte ho ipotizzato per dirigere la Fiorentina ma ancora quest'anno non l'ha ancora diretta. In questa occasione serve un nome pesante, in forma. I top in questo momento sono tre: oltre a loro due c'è Marco Guida che è uscito molto bene da Milan-Roma, ma la partita di Genova credo che venga diretta da uno tra Massa e Doveri. Entrambi hanno il 50% di dirigere il match di Marassi.