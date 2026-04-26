Fiorentina-Sassuolo: c’è Marinelli fiscale, pignolo e molto rigido

Torna il maresciallo dell’esercito a dirigere la Fiorentina. Sarà Livio Marinelli di Tivoli 41 anni a dirigere Fiorentina-Sassuolo all’ora di pranzo. Ricordiamo che Marinelli diresse quel Milan-Fiorentina con quel calcio di rigore che è rimasto l’unico errore contro la viola in stagione. Il fischietto di Tivoli è comunque un arbitro di grande esperienza molto fiscale nella gestione della gara. Non fischia molto soprattutto i mezzi falli. Lascia giocare, a volte anche troppo, è molto empatico con i calciatori anche se poi non dialoga molto. Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, non sono molte, anche perché i giocatori sanno che è molto rigido nel suo modo interpretare il regolamento, non protestano e non simulano. La media comunque è di 4,5 cartellini a gara. Riteniamo la sua designazione adeguata per questo tipo di gara, visto la posizione ancora non salva di solito si designa un arbitro esperto .