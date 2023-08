Italiano forse si sbagliava. Il mercato della Fiorentina è a meno del 90%

Chissà se Vincenzo Italiano lo pensava davvero o se, legittimamente e giustamente, stava semplicemente difendendo in quell'intervista l'operato della società in sede di mercato. "Il mercato è sempre difficile, ma siamo riusciti a centrare quasi tutti gli obiettivi che ci eravamo posti. Direi il 90 per cento", parlava così una manciata di giorni fa l'allenatore Viola alle porte dell'andata dei playoff di Conference. Parole, al di là delle intenzioni, che paiono oggi essere state almeno parzialmente smentite dai fatti, visto il bilancio nelle prime tre partite ufficiali della stagione. Chiariamoci, la società ha messo a segno colpi in zone di campo in cui la squadra aveva un bisogno quasi vitale. Ma è altrettanto vero che alcune caselle necessitano di qualche rinforzo che, si spera, possa arrivare al più presto.

Tutto dipende da quale sia l'obiettivo che la Fiorentina vuole raggiungere nel corso di questa stagione. La Champions comedichiarato da Arthur? L'Europa League? O basterà confermarsi in Conference? In ogni caso, confermare il rendimento in campionato dello scorso anno non basterà, a meno che non arrivino altre penalizzazioni e deferimenti: per tornare in Europa servirà tirar giù una delle 'sette sorelle'. E allora va da sé che la Fiorentina non possa permettersi di non rendere al meglio in ogni zona del campo.