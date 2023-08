Tanto fumo, poco arrosto: Sottil e una clessidra che scorre inesorabile

Sottil avrebbe tutto per diventare un'arma importante per la Fiorentina, ma il cambio di passo - per ora - non c'è stato

Premessa: se la Fiorentina non ha vinto contro il Lecce non è stata colpa solo di Riccardo Sottil. Ci mancherebbe. Difficile spiegare la metamorfosi della squadra viola tra il primo e il secondo tempo. Ma, tornando all'esterno, non c'è dubbio che tifosi e, soprattutto, allenatore pretendano di più dal classe 1999. Molto di più. Italiano si è affidato (anche) a lui per scardinare la difesa salentina, ma la fiducia non è stata ripagata. Tanta voglia, tanta corsa ma nessuna giocata degna di nota e capace di fare la differenza. Sempre un tempo di gioco perso, mai la strada più facile per cercare di arrivare al gol. Insomma: così non va come abbiamo scritto nelle pagelle.