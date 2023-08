Fiorentina-Lecce, pagelle VN: Nico leader, poi troppi errori. Il solito Quarta

NICO GONZALEZ 7 - Come a Genova, di testa su angolo è una sentenza. E oggi si prende anche la squadra sulle spalle, giocando a tutto campo e venendo spesso dentro al campo per iniziare l'azione. Fa impazzire Gallo, ripiega, serve una palla a Duncan coi fiocchi ma alla distanza cala anche lui.

MARTINEZ QUARTA 5 - Il solito Martinez Quarta, sempre aggressivo e cattivo sull'uomo. Ma poi si perde Krstovic in occasione del 2-2 e poco prima un passaggio all'indietro rischia di prendere in contro tempo Milenkovic. Con Strefezza per 70 minuti non aveva sbagliato nulla, poi il solito calo di concentrazione che rischia di costare carissimo.