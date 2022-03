Fiorentina-Verona, pagelle VN: Piatek colpisce, Milenkovic ingenuo

La Fiorentina pareggia 1-1 col Verona e rallenta la sua corsa europea. A Piatek risponde Caprari su rigore

Simone Bargellini

TERRACCIANO 7: Perfetto il rilancio di 70 metri a imbeccare Ikonè per l'azione dell'1-0. Beffato centralmente sul rigore, è decisivo nel salvare in uscita a tu per tu con Lasagna.

VENUTI 5,5: Forse ancora sotto choc per l'autogol con la Juve, ma fin dai primi minuti Lazovic lo salta con estrema facilità. E da lì nasce l'azione del rigore. Primo tempo complicato, per usare un eufemismo. Meno affanni nella ripresa, complice la minor spinta del Verona.

MILENKOVIC 5,5: Un paio di buoni interventi in avvio, poi l'ingenuo fallo da rigore su Lasagna. Errore grave. Per il resto non demerita e salva su un pericoloso contropiede.

IGOR 6: Dopo aver annullato Vlahovic, va in crisi con Lasagna che lo lascia sul posto in più occasioni nella prima parte di gara. Acquisisce sicurezza strada facendo e nella ripresa non sbaglia nulla.

BIRAGHI 5,5: Distratto, dovrebbe aiutare un po' di più i centrali. A metà ripresa si dimentica il pallone lasciando campo agli avversari. Qualcosina di meglio in avanti, il suo apporto di cross c'è.

CASTROVILLI 6: Qualche percussione palla al piede e qualche pausa. L'intesa con Ikonè scarseggia. Nella ripresa dà tutto quello che ha, non sempre la scelta è giusta ma è nel vivo del gioco. Si conferma in crescita.

TORREIRA 6: Utile più in fase di pressing che di costruzione del gioco, nel primo tempo. Ma è lui a suonare la carica e nella ripresa si inventa anche attaccante (3 volte) con tempi di inserimento perfetti, manca precisione. Un errore è clamoroso e gli costa mezzo voto abbondante. Dal 77' AMRABAT sv

MALEH 5: Duello fisico e rusticano con Tameze, si fa sentire. Ma tecnicamente sbaglia tanto, troppo. Dal 46' DUNCAN 6,5: Entra benissimo in partita. Buona sostanza e un paio di buone ripartenze.

IKONE 5,5: Qualche minuto per carburare, poi la giocata in velocità che propizia (con fortuna) il gol di Piatek. Ma non ha la fluidità di mercoledì scorso e, anzi, fatica a saltare l'uomo rallentando spesso l'azione. Esce all'intervallo. Dal 46' CALLEJON 6: Rispolverato un po' a sorpresa, offre un gran pallone a Torreira e con i movimenti apre spazi ai compagni. Sempre al suo ritmo.

PIATEK 6,5: Bravissimo sull'1-0: stop e girata che non lascia scampo a Montipò, killer instinct. Peccato invece che sui palloni incontro non riesca (letteralmente) mai ad arrivarci prima di Gunter. Ricompare al 60' con un guizzo sotto porta in anticipo sul difensore, ma non trova la porta. Dal 71' GONZALEZ 6: Crea un po' di apprensione alla difesa gialloblu.

SAPONARA 5: Trova pochi spazi sulla fascia, prova ad accentrarsi per partecipare al gioco ma quasi mai trova lo spunto. E sul piano fisico fatica a tenere il passo degli avversari. Dal 46' SOTTIL 6: Bello il pallone per Torreira e un paio di accelerazioni.

Mister ITALIANO 6: Conferma il tridente di Coppa e Terracciano in porta. La Fiorentina sembra però fin da subito poco pimpante e il gol di Piatek è solo un'illusione. Il Verona prende campo e, dopo il pareggio, alza il baricentro mettendo i viola spesso alle corde. Prova a cambiare copione con un triplice cambio all'intervallo, rispolverando Callejon. La Fiorentina ritrova almeno verve e ritmo, ma con poca lucidità. Il cambio Gonzalez-Piatek non produce l'effetto sperato.