Fiorentina, tu non sei la tua mente: vivi nel presente e ottieni la felicità

Massime sparse

E' questo un insegnamento del pensiero orientale, dello zen per essere precisi. Lo zen è un ramo del buddismo che mette in contatto la filosofia cinese con i principi dell'induismo, e che, al contrario del pensiero occidentale, non rincorre obiettivi esterni per ottenere la felicità, ma si limita alla realizzazione del momento presente nel fluire della vita. Lao Tzu, fondatore del taoismo, diceva che chi vive nel passato è depresso (e non sono depresse le vedove di Torreira e Vlahovic?), chi vive nel futuro è ansioso (e non sono ansiosi quelli che fanno proiezioni su proiezioni, spingendo la squadra sempre verso obiettivi lontani nel tempo?), mentre solo chi vive nel presente è felice. Cosa ci dice il presente? Che con 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, 16 gol segnati e 13 subiti, siamo davanti al migliore inizio di stagione di Italiano alla Fiorentina, che il rendimento dei gigliati rispetto agli avversari affrontati fin qui è all'altezza del terzo posto raggiungibile stasera, che gli attaccanti non segnano ma la squadra produce reti come mai aveva fatto prima d'ora. A proposito degli attaccanti, torna utile una frase di Osho, maestro spirituale indiano del secolo scorso: "Dipende tutto da te, puoi continuare a dormire per sempre, oppure puoi svegliarti proprio in questo momento". Siamo noi stessi le uniche cose sulle quali abbiamo controllo, Nzola e Beltran partano da questa consapevolezza. O ancora: "La vita inizia dove finisce la paura". E' stato lo stesso Italiano a suggerire ai due centravanti di non farsi schiacciare dai mugugni della piazza pensando solo a se stessi. Tornando a "Tu non sei la tua mente", vuol dire semplicemente che l'ego e la raffica di pensieri spesso negativi e dominati dall'ansia ai quali ci aggrappiamo rischiano di consumarci e annullare tutto il resto delle percezioni. Come quella che per il momento è un gran bell'inizio di stagione, e che dovremmo godercelo.