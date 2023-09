La partita

Fiorentina-Cagliari è il posticipo che chiude la settima giornata di campionato in Serie A. I viola si presentano a questa sfida con 11 punti in classifica, 9 in più dei sardi, neo-promossi e ultimi a quota 2.

Fiorentina

Problemi in difesa per i viola, con Italiano che è costretto a scelte obbligate nella retroguardia. Davanti a Terracciano, infatti, spazio a Kayode a destra e Parisi a sinistra, con Biraghi che non ha riportato lesioni significative dopo Frosinone ma che sarà lasciato ai box. Al centro della difesa toccherà poi a Ranieri affiancare Milenkovic, con Martinez Quarta probabilmente a riposo in vista del match di Conference League di giovedì prossimo. A centrocampo dovrebbero essere Arthur e Duncan a dettare i tempi, mentre Nico Gonzalez, Bonaventura ed uno tra Sottil, Brekalo e Kouame sosterranno davanti l'unica punta, che potrebbe essere l'argentino Beltran.

Cagliari

Il Cagliari dell'ex Claudio Ranieri arriva a Firenze con la necessità estrema di fare punti dato il perentorio ultimo posto occupato. Il tecnico romano ha confermato in conferenza stampa la fiducia per Radunovic in porta nonostante gli ultimi errori, mentre la difesa sarà composta da Hatzidiakos, Dossena e Wieteska. A centrocampo sulle fasce spazio a Zappa a destra ed Augello a sinistra, mentre da mezzali agiranno Nandez e Sulemana con Makoumbou al centro. Davanti, infine, nonostante la condizione non ottimale, dovrebbe partire Luvumbo in coppia con Petagna.

FORMAZIONI

Serie A 02/ottobre ore 20:45 FIORENTINA CAGLIARI 4-2-3-1 Modulo 3-5-2 Italiano Allenatore Ranieri

In campo TERRACCIANO 1 KAYODE 33 MILENKOVIC 4 RANIERI 16 PARISI 65 ARTHUR 6 DUNCAN 32 KOUAMÉ 99 BONAVENTURA 5 NICO GONZALEZ 10 BELTRAN 9 RADUNOVIC 1 HATZIDIAKOS 17 DOSSENA 4 WIETESKA 23 ZAPPA 28 NANDEZ 8 MAKOUMBOU 29 SULEMANA 25 AUGELLO 27 LUVUMBO 77 PETAGNA 32