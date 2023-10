Lavoro, muscoli e tanta pazienza: Italiano ha scoperto un nuovo Duncan

Fondamentale per Italiano — Così è toccato a Italiano rigenerare questo centrocampista calcisticamente cresciuto nelle giovanili dell’Inter, gestendolo all’ombra delle responsabilità crescenti affidate ad Amrabat e oggi diventato così prezioso da aver giocato praticamente sempre. In effetti dopo otto gare tra campionato, playoff e girone di Conference League Duncan non solo è diventato l’elemento più dotato in termini muscolari, ma anche il più eclettico, anche perché il suo taglia e cuci in mezzo al campo si è fatto sempre più efficace. Escluso Bonaventura, che comunque agisce da trequartista, ha già pareggiato il gol all’esordio del collega di reparto Mandragora (entrando anche nella storia del club con il gol numero 4000 in serie A segnato al Lecce) mentre in termini di assist è in cima alla classifica con tre passaggi decisivi per altrettanti gol. Segno che quella continuità nelle prestazioni venuta meno negli ultimi anni sta finalmente tornando, e soprattutto che nel centrocampo ricostruito in estate è forse l’unico in grado di mixare quantità e qualità.

L'addio alla Nazionale — Soltanto un anno fa ha dato l’addio alla nazionale ghanese («Sono stato umiliato, discriminato e lasciato da parte per anni anche se ho cercato di lasciare le porte sempre aperte — scrisse in un duro messaggio pubblicato dalla Fiorentina — purtroppo non posso continuare a stare male pensando a come vengo trattato ingiustamente sapendo di avere la coscienza pulita») mentre in estate era stato Gilardino ad avanzare l’interesse del suo Genoa, eppure con l’imminente partenza di Amrabat la società non ha mai preso in considerazione la sua cessione, ritrovandosi oggi la miglior versione di quel centrocampista a lungo inseguito in passato.

Italiano l’ha capito presto quest’anno, ruotando più altri interpreti come Mandragora, Arthur e Maxime Lopez e condendogli ulteriore fiducia come dovrebbe avvenire oggi al cospetto di una delle sue tante ex squadre. Con la speranza che come a Frosinone, tre giorni fa, si possa confermare tra i migliori a legare il gioco tra la metà campo e un attacco che ha disperato bisogno di rifornimenti per le punte.

