Tutti pronti per far sbloccare Nzola: obbligatorio tornare cinici

Riprendersi quanto non concretizzato a Frosinone. Questo è l’imperativo della Fiorentina che torna a ’Franchi’ per affrontare il Cagliari di un grande amico, come Claudio Ranieri. Ma non c’è tempo per le emozioni. Come scrive La Nazione, i viola non possono e non vogliono più sbagliare, soprattutto sottoporta. Perché la vera difficoltà in questo avvio di stagione della squadra di Italiano è proprio quella di non riuscire a concretizzare quanto creato. Non un problema secondario, se si pensa che, al di là delle difficoltà oggettive legate all’avversario, la Fiorentina ha dato l’impressione di lottare più con se stessa che con gli avversari. Difficoltà evidenziata dallo stesso Italiano subito dopo il pareggio ’beffa’ rimediato a Frosinone. C’è la necessità di ripartire e bisogna farlo anche andando sopra i contrattempi – infortuni – che stanno mettendo alle corde l’organico viola.