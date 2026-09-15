Per Fiorentina-Pisa a dirigere la gara sarà il maresciallo dell’Esercito Livio Marinelli, 41 anni di Tivoli. Arbitro di grande esperienza, anche se non particolarmente internazionale.

È un direttore di gara poco empatico con i giocatori e, allo stesso tempo, piuttosto fiscale nell’applicazione del regolamento. Credo che, con le nuove direttive del designatore Orsato, possa trovarsi particolarmente a suo agio.

Marinelli tende a fischiare poco e a sanzionare ancora meno: una caratteristica che, in questo contesto, potrebbe favorirlo e permettergli di gestire la partita senza eccessive interruzioni.

Non gradisce le proteste, soprattutto quando sono plateali. Su questo aspetto è molto chiaro: difficilmente tollera atteggiamenti sopra le righe e tende a intervenire con decisione quando i giocatori oltrepassano il limite.

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