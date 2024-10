Fiorentina-Milan, il match delle ruspe. E nel 2026 la festa in cantiere

Fiorentina-Milan, un match che si preannuncia importante ambo i lati, quello viola per cercare continuità di vittorie e identità, lato rossonero per trovare “conforto” nel campionato dopo la partenza al rilento in Champions in questa stagione. Due squadre che hanno in comune una voglia di “riscatto”, dunque, due squadre che sono accomunate, però, anche dalle questioni extra-campo, e qui il riferimento va inevitabilmente alle strutture che ospitano (e che ospiteranno) le due compagini. Tra incertezza, politica e burocrazia sono molti, infatti, i nodi che emergono nei progetti da attuare a Firenze e Milano: andiamo a vederne le parti salienti.