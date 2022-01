Fiorentina-Genoa, pagelle VN: Biraghi guida una Viola champagne

BIRAGHI 8: Sì, è tutto vero. Oltre il Biraggiro, si regala una serata da Roberto Carlos. Due punizioni magistrali per superare Sirigu e diventano 5 reti in stagione. E in più c'è l'assist, perfetto, per il gol di Bonaventura oltre a tante altre sortite di qualità. Sta diventando un fattore "pesante" in questa Fiorentina. Dal 70' TERZIC sv: 20' quando non c'è più partita.