Fiorentina è il 31 agosto: “C’è una storia che nasce e un’estate che muore”

Possibili scenari

Ebbene è esattamente questo lo stato d'animo che si trova a vivere la Fiorentina, attesa stasera dal cruciale secondo atto contro il Rapid Vienna. Una partita che - per quanto sia posizionata in calendario al 31 di agosto - è già decisiva per il proseguo della stagione. Partecipare o non partecipare alla Uefa Conference League 2023/24 è la prima porta girevole dell'annata per gli uomini di Vincenzo Italiano e per la stessa società gigliata. La sconfitta di una settimana fa a Vienna chiama i viola a ribaltare il risultato, tra le mura del Franchi e con la spinta del proprio pubblico. Tutt'altro che un'impresa impossibile; e ancor meno lo era sembrata a Firenze, una volta appreso il nome dell'avversaria ai playoff. Eppure la qualificazione alla fase a gironi è lontana almeno due reti di scarto e questo - purtroppo - è un fatto. Spetta dunque alla Fiorentina riuscire a mantenere il pronostico della vigilia, mettere da parte la pallida prestazione offerta in Austria e reclamare per sé un posto nella competizione della quale è vice-campione in carica. Riassumendo: essere artefice del proprio destino, lasciandosi alle spalle il mese di agosto con rinnovato entusiasmo e non carica di rimpianti. E guardare così al mese di settembre con una nuova "storia europea" da intraprendere. Non a "quello che poteva essere e non è stato", ma a quanto di buono si è riusciti a costruire, sul campo. Perché la campagna europea della passata stagione non rimanga confinata in un album dei ricordi. Da sfogliare nei giorni tristi per tirarsi un po' su, quanto piuttosto una storia avvincente a cui poter aggiungere ancora tante pagine da scrivere.