Fiorentina altro che coppetta. Ecco le avversarie più pericolose in Conference

BIRMINGHAM, ENGLAND - NOVEMBER 12: Unai Emery, Manager of Aston Villa, reacts during the Premier League match between Aston Villa and Fulham FC at Villa Park on November 12, 2023 in Birmingham, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Lo scorso anno Unay Emery si era preso una pausa dalle coppe. Ma quest'anno è tornato più forte che mai, il suo Aston Villa vola letteralmente in Premier. 15 vittorie di fila in casa (inclusa la passata stagione). Terzo posto in Premier, battendo City, Arsenal e Tottenham. E vittoria del girone in coppa. Emery ha vinto 4 volte l'Europa League, ed è uno dei tecnici migliori nella preparazione della singola gara. Le sue sedute video tattiche sono leggendarie. Il suo 4-2-2-2 è inscalfibile dietro, solo 5 gol subiti nelle ultime 12 gare. Uno dei migliori portieri al mondo come il "Dibu" Martinez, un leader come Pau Torres in difesa. Una treuquarti che fa paura, con Bailey, Diaby, Zaniolo e Mcginn e una mediana con la piovra Kamara, oltre all'ambito Douglas Luiz. Sono loro la squadra da battere. Un Villa Park che non vede l'ora di tornare ai fasti degli anni 80'. Oltre a questo hanno una rosa lunga, e anche la dirigenza con Monchi dietro la scrivania sa come vincere in Europa.