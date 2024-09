Da tre a quattro, Comuzzo convince Palladino: il giovane che gioca da “vecchio”

Il giovane che gioca da "vecchio"

In difesa questo comporterebbe avere la scelta tra cinque giocatori per due posti. Nella ripresa contro la Lazio, infatti, Palladino ha schierato Dodo, Ranieri, Comuzzo e Gosens in difesa, abbandonando la linea a tre. Ora si apre il dibattito su chi scegliere come coppia centrale tra Ranieri, Comuzzo, Quarta, Pongracic e Matias Moreno (con l'aggiunta di Nicolas Valentini disponibile da gennaio). Per Moreno, mai visto in campo sin qui, sussiste ancora l'alone di mistero che ha accompagnato il suo acquisto. Nel reparto si aggiungono le difficoltà palesate da Pongracic, al netto degli ultimi problemi fisici. Anche se col ritorno a quattro chi potrebbe beneficiarne, almeno in teoria, è proprio l'ex Lecce, reduce da una stagione positiva in Salento con questo assetto. Resta Martinez Quarta che rappresenta però un jolly, dotato di una particolare interpretazione del ruolo e spiccata propensione offensiva. L'assortimento con Ranieri non è tra i più riusciti, come si è visto spesso quando Italiano li ha scelti come coppia la scorsa stagione. Per il posto accanto all'ex Salernitana salgono le quotazioni proprio di Comuzzo. Palladino ha dimostrato coi fatti di credere in lui e di non aver paura di schierarlo, titolare in 4 partite su 5 di questa Serie A. L'unica in cui non ha giocato? Contro l'Atalanta, la prima e unica sconfitta stagionale della Fiorentina. Probabilmente solo una casualità, ma la solidità difensiva adesso passa anche da Comuzzo, "il giovane che gioca da vecchio".