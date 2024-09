CorSport: “Palladino, ancora a 4? Comuzzo titolare, ma così si sacrifica Gosens”

Difesa: Cinque giocatori per due posti. Nella ripresa contro la Lazio, Palladino ha schierato Dodo, Ranieri, Comuzzo e Gosens in difesa, abbandonando la linea a tre. Ora si apre il dibattito su chi scegliere come coppia centrale tra Ranieri, Comuzzo, Quarta, Pongracic e Matias Moreno, con l'aggiunta di Nicolas Valentini disponibile da gennaio.